Panino di vitello tonnato cotto in forno by Chef Andrea Mainardi

PROCEDIMENTO

Versate dell'olio in una casseruola e fate rosolare il magatello (o girello) di vitello. Una volta dorata la superficie aggiungete il tonno sott'olio, i capperi sott'aceto, 2 acciughe, sfumate con il vino bianco e portate a cottura. (1 ora e mezza per ogni chilo di carne). Mettete poi in forno e fate asciugare la salsa. Una volta pronta, fate raffreddare la carne.

Nel frattempo restringete il fondo di cottura sul fuoco e frullate. Aggiungete 1 cucchiaio di maionese per stemperare. Tagliate la carne e affettate le carote fatte bollire precedentemente. Spalmate la salsa sul pane, aggiungete le fette di carne, distribuite le carote bollite e spolverate con del prezzemolo tritato.