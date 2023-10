Pesche ripiene al cioccolato by chef Andrea Mainardi

pesche non troppo mature

PROCEDIMENTO

Incidete la polpa della pesca con un coltellino fino al nocciolo e ruotando le due parti otterrete una metà perfetta. Eliminate il nocciolo e scavate la pesca togliendo parte della polpa. In una padella, sciogliete una noce di burro. In una ciotola, alla polpa che avete tolto, aggiungete il rhum, gli amaretti sbriciolati, il cacao amaro in polvere e lo zucchero. Versate poi il burro sciolto.



Riempite le pesche e disponetele su una teglia con carta forno. Spolverizzate con cioccolato amaro grattugiato e abbondante zucchero a velo. Ultimate con qualche goccia di burro. Infornate con funzione statica a 180 gradi per 30/35 minuti. Impiattate spolverizzando dello zucchero a velo e aggiungendo qualche foglia di menta.