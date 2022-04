Lasagne zafferano e asparagi verdi

sfoglia fresca per lasagne

PROCEDIMENTO

Mondate e pulite gli asparagi, scottateli in acqua bollente salata per un paio di minuti, poi tagliateli a rondelle. Rosolate l’aglio con una noce di burro e unite gli asparagi. Cuocete per 10 minuti e regolate di sale. Unite lo zafferano alla besciamella, poi stendetene un velo sul fondo di una pirofila, adagiate il primo strato di pasta fresca, coprite con la besciamella, il formaggio grattugiato e gli asparagi.

Procedete fino a terminare gli ingredienti. Cospargete la superficie con la besciamella, qualche rondella di asparago e il formaggio grattugiato. Cuocete nel forno preriscaldato a 200°C per 20 minuti, fino a doratura.