La ricetta per delle deliziose bruschettine di mare

PROCEDIMENTO

Tritate salvia e rosmarino. Scaldate dell’olio in una padella e fate rosolare 1 spicchio d’aglio. Versate 1 kg di cozze nella padella, avendo cura che si aprano. In un’altra padella scaldate dell’olio e aggiungete 1 spicchio d’aglio, il trito di salvia e rosmarino, 300 g di moscardini precedentemente tagliati a tocchetti. Sgusciate le cozze. Mettete a tostare in forno delle fette di pane toscano condite con un filo d’olio.

Tritate le olive nere denocciolate. Aggiungete 200 g di polpa di pomodoro ai moscardini, poi regolate di sale e cuocete fino al punto in cui la polpa si sarà ritirata. Filtrate il sughetto di cottura delle cozze e aggiungetelo ai moscardini per completare la cottura. In una ciotola aggiungete i moscardini e le cozze. Completate aggiungendo il tutto alle fette tostate di pane toscano.