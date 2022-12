Filetto in crosta con funghi e salsa di datteri

PROCEDIMENTO

Tagliate 400 grammi di funghi e metteteli in padella con 1 spicchio di aglio olio Evo e sale. Condite bene il filetto di manzo con sale e pepe e scottatelo in padella molto calda con olio Evo e aglio. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Stendete la pasta brisè e disponete le fette di prosciutto crudo in modo uniforme su tutta la superficie.

Cospargete di funghi porcini e mettete al centro il filetto. Arrotolate la pasta attorno al filetto stesso. Spennellate la superficie del rotolo con tuorlo d'uovo ed infornate a 200 gradi per 18 min. Fate la salsa frullando bene i datteri con poca acqua calda e impiattate cospargendo il filetto in crosta con la salsa.