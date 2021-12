Filet mignon con riduzione al barolo

PROCEDIMENTO

Mondate e tritate finemente la cipolla, mettetela a stufare con 30 g di burro in una padella antiaderente per qualche minuto. Unite il barolo e fatelo rapprendere in parte. Versate anche il brodo vegetale, le bacche di ginepro, lo zucchero, date una spolverata di pepe nero e mescolate. Fate cuocere a fiamma bassa per almeno 5/6 minuti. Diluite l'amido di mais in una ciotolina con un cucchiaio di acqua e aggiungetelo alla salsa sul fuoco. Fate addensare a fiamma molto bassa per circa 10 minuti girando spesso fino a rendere la riduzione una cremina. Spegnete il fuoco, utilizzate un colino per filtrare la riduzione e mettetela a raffreddare in una ciotola.

Poggiate il filetto di manzo su un tagliere, eliminate eventuali parti di grasso e dividetelo in 4 porzioni. Appiattite leggermente le fette di carne con un batticarne. Fate sciogliere 50 g di burro in un tegame antiaderente, unite la carne e fatela rosolare a fiamma vivace 5 minuti per lato avendo cura di salare quando la girate. Togliete le fette di carne dal fuoco e mettetele a riposare per qualche minuto in un piatto ricoprendole con carta stagnola (in questo modo i liquidi della carne si distribuiranno in maniera omogenea). Eliminate la carta stagnola, adagiate la carne su un piatto da portata e irrorate con la riduzione al barolo prima di servire in tavola.