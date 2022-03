Fagottini di sfoglia con spinaci, gorgonzola e noci

PROCEDIMENTO

Pulite e lavate gli spinaci, poi fateli cuocere in una padella con una noce di burro, il sale e il pepe per 5-6 minuti con il coperchio. Una volta cotti, lasciateli intiepidire, tritateli grossolanamente e poneteli in una ciotola con il gorgonzola tagliato a dadini. Unite due uova, il formaggio grattugiato e amalgamate. Srotolate la pasta sfoglia su un piano di lavoro, ricavate dei quadrati e disponeteli su una teglia foderata con carta forno.

Farcite ogni quadrato con il ripieno di spinaci e gorgonzola e richiudeteli con i quattro angoli al centro. Spennellate la superficie con l’uovo sbattuto, decorate con un gheriglio di noce disposto al centro e cospargete con i semi di sesamo. Infornate a 200°C e cuocete per 25 minuti o fino a quando i fagottini saranno dorati. Sfornateli, lasciateli intiepidire e serviteli.