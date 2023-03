Crema di cavolfiore, gamberi alla polenta e bacon croccante by chef Andrea Mainardi

PROCEDIMENTO

Tagliate il porro a julienne. Mettete un filo di olio in casseruola, aggiungete il porro con un pizzico di sale e fate sudare. Prendete il cavolfiore e tagliatelo in piccoli pezzi in modo che si velocizzi la cottura e unitelo al porro. Aggiungete acqua e fate stracuore, ci vorranno 40 minuti di cottura. Tagliate il bacon grossolanamente e mettetelo direttamente in padella calda senza aggiungere altri grassi.

Private del carapace le mazzancolle ma lasciate la codina. Incidete con la lama senza arrivare fino in fondo e poi con il batticarne battete. Passate nella farina di polenta e panate i gamberi. Fate cuocere in olio di semi di girasole. 1minuto e mezzo per lato. Frullate il cavolfiore, il porro e le acciughe ottenendo una consistenza liscia e omogenea. Adagiatevi sopra i gamberi una volta fritti. Ultimate con qualche pezzettino di bacon croccante.