Preparate una base di muesli, adagiateci sopra dello yogurt greco al naturale, della frutta fresca a piacere (ad esempio mirtilli, fragole, lamponi ...) e del miele montato. Per prepararlo, prendete la stessa quantità di miele cristallizzato e miele liquido e montatelo con una frusta per circa 5 minuto fino a quando non si sarà formata una deliziosa crema spumosa. Una volta pronta, versatela sui vari ingredienti.