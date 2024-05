Haupia di cocco con fragole

PROCEDIMENTO

La base di questo dolce è il latte di cocco che andrà scaldato insieme a 100 grammi di zucchero a fuoco medio-basso fino a quando lo zucchero non sarà completamente sciolto. In un'altra ciotola amalgamate 60 grammi di amido di mais con 120 grammi di acqua e mescolate bene per non formare grumi. Successivamente unite il composto al latte di cocco sul fuoco e mescolate costantemente per 10 minuti fino a quando non si addensa.

Una volta che l'haupia ha raggiunto la consistenza desiderata, versate il composto in una teglia. Lasciate raffreddare a temperatura ambiente per alcuni minuti e successivamente trasferite in frigorifero per almeno un'ora per far solidificare completamente. Una volta raffreddato e solidificato, tagliate l'haupia in piccoli quadrati o porzioni e decorate a piacere con crema di nocciole, fragole a fettine e qualche scaglia di cocco secco.