Cipolle ripiene di patate

PROCEDIMENTO



Pelate 150 grammi di patate e tagliatele a tocchetti. Sbucciate le cipolle e tagliatele a metà. Cuocete tutto in pentola a pressione, in 10 minuti saranno pronte. Schiacciate le patate, aggiungete 80 grammi di formaggio grattugiato e 1 uovo. A piacere potrete poi aggiungere altro formaggio tipo taleggio o formaggi filanti. Unite sale e pepe. Per dare maggiore sapore e freschezza al piatto, aggiungete delle foglioline di timo.

Amalgamate bene l'impasto. Prendete una teglia con carta forno e mettete il composto sopra le cipolle. In alternativa potrete scavare la cipolla e aggiungerla all'impasto. Spolverizzate con del pangrattato, versate un giro d'olio e infornate a 180 gradi per 15 minuti.