Carciofi stellati

PROCEDIMENTO

Mettete in ammollo i porcini in acqua tiepida e poi tritateli. Pulite i carciofi, tagliateli in 4 pezzi e metteteli in acqua e limone dopo aver eliminato le "barbette" interne . Scaldate dell'olio Evo in padella non antiaderente, aggiungete i carciofi, coprite e fate cuocere per 1minuto a fuoco alto.

Aggiungete un mestolo di acqua e limone usato per tenere a bagno i carciofi e coprite nuovamente. Fate cuocere per 3/4 minuti e salate. Saltate i funghi in padella con olio Evo e 1 spicchio di aglio. Al momento di andare in tavola, unite i funghi e i carciofi, salate e fate scaldare a fuoco alto.