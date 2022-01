Carciofi al forno

PROCEDIMENTO

Tagliate a fettine 4 carciofi e lessateli in acqua per pochissimi minuti dato che poi faranno una seconda cottura in forno. Scolateli quindi e fateli raffreddare. Sbattete le uova dopo averle salate.

Fate un misto di pangrattato e formaggio grattugiato. Passate i carciofi nell'uovo e poi nel mix di pangrattato e formaggio. Metteteli in teglia o in cocotte e passate in forno a 180 gradi per 15 - 20 minuti.