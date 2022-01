Branzino al cartoccio con carciofi e olive

PROCEDIMENTO



Pulite bene due carciofi e tagliateli a fettine sottili. Potete tenerli in acqua e limone per non farli scurire. Metteteli poi in una padella con olio Evo e fateli rosolare per qualche minuto con uno spicchio di aglio. Non fategli completare la cottura poichè faranno un secondo passaggio in forno. Nel frattempo preparate un'emulsione con olio Evo, timo, sale e un pizzico di limone.

Adagiate il pesce su una teglia con carta stagnola, mettete in pancia sale e timo, esternamente una manciata di olive, aggiungete i carciofi precedentemente passati in padella e terminate versando l'emulsione. Chiudete il cartoccio e infornate a 180 gradi per 20 minuti.