Il nuovo numero di Cotto e mangiato Magazine dal 7 novembre è in edicola

Novembre è un mese di transizione climatica che apre al desiderio di comfort food: un abbraccio caldo e allo stesso tempo un apporto nutritivo importante.

Le zuppe proposte nel numero di novembre di Cotto e mangiato Magazine sono un vero cavallo di battaglia per affrontare questo periodo: piatto unico che rigenera riempie e coccola.

Infinite le combinazioni per associare golosamente verdure, proteine vegetali o animali, crostini o fette di pane raffermo e creare ogni volta un piccolo capolavoro di gusto e sostanza.

E' il tempo delle arance, ottime da utilizzare per creare piatti in cucina utilizzando sia il loro succo che la polpa. Perfette con il pesce, con la carne, nelle insalate e nei dolci. Sono ricche di vitamina C, di minerali e hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Potrete gustare un intero pasto inserendo tra gli ingredienti questo eccezionale frutto.

I brownies sono dei dolcetti originari degli Stati Uniti con una base che viene variata e arricchita con fantasie golose. Ecco quindi le varianti per cucinarli e gustarli in varie occasioni, ottimi anche in vista delle prossime Festività.

Per le ricette svuotafrigo le uova sono un must: spesso le troviamo in frigo vicino alla scadenza e abbiamo urgenza di consumarle: non c'è niente di meglio che avere nuove idee da seguire per utilizzarle.

Da non perdere l'iconica coppia gastronomica: pere e formaggio. Troverete ricette ricche di gusto e raffinate per approfondire la conoscenza di questo abbinamento: scoprirete le associazioni ideali tra i saporiti formaggi e la dolcezza della frutta.

Da provare un menù ispirato alla cucina del Rinascimento per riscoprire ciò che dalla storia è arrivato fino ai giorni nostri.

Per non farsi mancare una coccola, da provare i dolci con il burro d'arachidi.

Sfiziose e originali, le ricette stagionali di Tessa Gelisio sono caratterizzate da semplicità di esecuzione, occhio ai tempi e al riutilizzo degli avanzi: un vero e proprio imperdibile "salvavita" in cucina.

