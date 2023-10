Da sabato 7 ottobre torna su Italia 1 "Cotto e Mangiato - Il Menù" | Tessa Gelisio: "Una nuova ricca edizione con tante novità"

"Speciale Menù4Europe" - In ogni puntata di "Speciale Menù4Europe", gli chef Franco Aliberti, Cesare Battisti, Antonio Cicero e Pietro Carlo Pezzati, noti per la loro attenzione agli ingredienti e alle tecniche culinarie, presenteranno ricette da diverse regioni italiane. Il corrispondente Mediaset da Bruxelles Leonardo Panetta fornirà aggiornamenti sugli interventi della Commissione europea, mentre lo chef Andrea Mainardi racconterà storie di innovazione agricola direttamente dai luoghi di produzione. Presente anche Roberto Giacobbo, che approfondirà i temi trattati con uno sguardo rivolto agli impatti ambientali e storici.

"Il futuro e lo stile dell'agricoltura determinano non soltanto la qualità dei prodotti agroalimentari, ma anche il tipo di ambiente, di società e di sviluppo economico delle comunità. Di fatto, l'agricoltura modifica tanti aspetti della società. Ecco perché è importante essere informati sul tema", aggiunge Tessa.

"Menù al Borgo" - Un'altra novità dell'edizione sarà "Menù al Borgo". "Saremo a Brisighella, un borgo romagnolo delizioso. Farò tante ricette insieme ad Andrea Mainardi e a Renato Bosco. Con noi ci sarà anche un simpaticissimo giovane nuovo acquisto: il campione mondiale di pizza acrobatica. Inoltre, conosceremo il territorio in bicicletta, vedremo le bellezze artistiche, le coltivazioni e i danni provocati dalla recente alluvione. Abbiamo deciso di andare in quella zona proprio per testimoniare la nostra vicinanza ai produttori di una regione, l'Emilia-Romagna, così importante per l'agroalimentare", aggiunge Tessa.