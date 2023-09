Inizia il viaggio di "Cotto4Europe", lo speciale di "Cotto e mangiato" a favore della sostenibilità e delle politiche agroalimentari europee

Fa parte di "FOODLAB", il progetto multimediale di Tgcom24 sulla nuova politica agricola europea realizzato in collaborazione con la Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione europea

Inizia da oggi, con l'apertura di una sezione dedicata omonima, il viaggio di "Cotto4Europe" , lo speciale di "Cotto e mangiato" a favore della sostenibilità e delle politiche agroalimentari europee nell'ambito di "FOODLAB", il progetto multimediale di Tgcom24 sulla nuova politica agricola europea realizzato in collaborazione con la Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione europea.

"Cotto e mangiato – Speciale Menù4Europe" - "Cotto e mangiato – Speciale Menù4Europe" partirà il 7 ottobre alle 12:10 circa e terrà compagnia ai telespettatori per quattro sabati. In ogni puntata, gli chef Franco Aliberti, Cesare Battisti, Antonio Cicero e Pietro Carlo Pezzati, noti per la loro attenzione agli ingredienti e alle tecniche culinarie, presenteranno ricette da diverse regioni italiane. Il corrispondente Mediaset da Bruxelles Leonardo Panetta fornirà aggiornamenti sugli interventi della Commissione europea, mentre lo chef Andrea Mainardi racconterà storie di innovazione agricola direttamente dai luoghi di produzione. Presente anche Roberto Giacobbo, che approfondirà i temi trattati con uno sguardo rivolto agli impatti ambientali e storici.

Tutte le puntate saranno disponibili negli speciali "Cotto4Europe" e "FOODLAB" e sui social di "Cotto e mangiato" e di Tgcom24.

Infine, ogni mese, la rivista cartacea "Cotto e mangiato" approfondirà i temi della Pac partendo da una ricetta. Quest'ultima verrà poi presentata in una puntata del quotidiano di "Cotto e Mangiato" all'interno dell'edizione delle 12.25 del telegiornale "Studio Aperto".