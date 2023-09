Parte "FOODLAB", il progetto multimediale di Tgcom24 sulla nuova politica agricola comune

In collaborazione con la Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione europea, uno speciale online, 10 appuntamenti televisivi e articoli e video di approfondimento

Un viaggio di un anno, in cui, attraverso uno speciale online, 10 appuntamenti televisivi e articoli e video di approfondimento, conosceremo la nuova politica agricola comune (Pac) e scopriremo i modi in cui si riflette sulle aziende agricole ma anche sulla nostra vita di tutti i giorni, sul nostro cibo e sulle nostre tavole, sull'ambiente e sulle zone e i paesaggi rurali dell'Unione europea.

Parte "FOODLAB" , il nuovo progetto multimediale di Tgcom24 realizzato in collaborazione con la Direzione Generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale della Commissione europea.

Gli appuntamenti - Il progetto prevede dieci puntate sviluppate in due distinti format televisivi: sei di "Studio Aperto MAG - Happy Food" (Studio Aperto MAG è il magazine quotidiano del telegiornale di Italia 1 dedicato all'approfondimento di tematiche in onda dopo l'edizione serale delle 18.30 di Studio Aperto) e quattro di "Cotto e Mangiato – Speciale Menù4Europe", una versione speciale di "Cotto e Mangiato – I menu". Si parte con quest'ultimo il 7 ottobre, alle 12:10. Tutti i 10 episodi andranno in onda su Italia 1.



Tutte le puntate saranno disponibili nello speciale "FOODLAB", dove troverete anche notizie, video e approfondimenti, e sui social di Tgcom24.



Nell'ambito del progetto, verrà aperto uno speciale dedicato anche all'interno della pagina Tgcom24 del noto format televisivo "Cotto e mangiato", "Cotto4Europe", che conterrà le puntate di "Cotto e Mangiato – Speciale Menù4Europe", video e articoli di approfondimento. Tutti i contenuti di "Cotto4Europe" saranno disponibili anche nello speciale "FOODLAB".

Infine, ogni mese, la tradizionale rivista cartacea "Cotto e Mangiato" dedicherà un articolo ai temi del progetto.