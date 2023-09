Pac, ecco in cosa consiste la politica agricola comune

La storia - La Pac nasce nel 1962 con l'obiettivo di rifornire di alimenti a prezzi accessibili i cittadini dell'Ue e di offrire un equo tenore di vita agli agricoltori. Nel 1984, la produzione delle aziende agricole aumenta in misura tale da superare il fabbisogno di derrate alimentari. Vengono perciò introdotti diversi provvedimenti intesi ad adeguare il livello di produzione al fabbisogno del mercato. Nel 1992, cambia il compito della Pac: da sostegno al mercato a sostegno ai produttori. Il sostegno ai prezzi è ridotto, sostituito da sovvenzioni dirette agli agricoltori che vengono incoraggiati ad adottare metodi più rispettosi dell'ambiente. La riforma coincide con il summit sulla Terra (Rio de Janeiro), che introduce il principio dello sviluppo sostenibile.

Nel 2003, la Pac assicura un sostegno al reddito. Una sua nuova riforma abolisce il legame tra sovvenzioni e produzione. Gli agricoltori ricevono ora un sostegno al reddito, a condizione che essi si prendano cura dei terreni agricoli e rispettino le norme in materia di sicurezza alimentare, ambiente, salute e benessere degli animali. Nel 2013, la Pac viene riformata per rafforzare la competitività del settore agricolo, promuovere l'innovazione e l'agricoltura sostenibile, favorire la crescita e l'occupazione nelle aree rurali e spostare l'assistenza finanziaria verso l'uso produttivo della terra. La Pac riformata è in vigore per il periodo di programmazione 2014-2020. Nel 2022, la Pac compie 60 anni. Nel 2023, i piani strategici della Pac sono attuati in tutti i Paesi dell'UE dal 1º gennaio 2023.

Nel 2021, dopo lunghi negoziati, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Ue e la Commissione concordano un'ulteriore riforma della Pac. Questo accordo politico provvisorio apre la strada all'approvazione formale della legislazione necessaria da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nell'autunno del 2021. Nel 2021 e 2022, è in vigore un regolamento transitorio. Il regolamento proroga la maggior parte delle norme della Pac in vigore nel periodo 2014-2020, garantendo nel contempo una transizione agevole verso il futuro quadro dei piani strategici della PAC.

Gli obiettivi - L'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce gli obiettivi specifici della Pac: incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

Ecco come interviene - La Pac interviene in vari modi: fornendo sostegno al reddito attraverso pagamenti diretti; adottando misure di mercato per far fronte a congiunture difficili, come un improvviso calo della domanda per timori sanitari o una contrazione dei prezzi a seguito di una temporanea eccedenza di prodotti sul mercato; mettendo in atto misure di sviluppo rurale con programmi nazionali e regionali per rispondere alle esigenze e alle sfide specifiche delle zone rurali.

Finanziamento - La Pac è finanziata tramite due fondi nell'ambito del bilancio dell'Ue: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) fornisce sostegno diretto e finanzia misure di sostegno del mercato; il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) finanzia lo sviluppo rurale. I pagamenti sono gestiti a livello nazionale da ciascun paese dell'Ue, che pubblica informazioni sui destinatari dei pagamenti della Pac, conformemente alle norme dell'Ue in materia di trasparenza.