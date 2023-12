Natale, tornano i dolci locali in 6 case su 10 | Il panettone batte il pandoro

I dolci tipici regione per regione - Vediamo cosa non mancherà sulle tavole regione per regione:

In Basilicata non possono mancare i calzoncelli, in Calabria si consuma la pitta "mpigliata". In Campania è tempo di roccocò e susamielli, mentre in Puglia di cartellate baresi. In Friuli torna la gubana a forma a chiocciola, in Emilia Romagna la spongata, in Liguria il pandolce, in Lombardia il Panun de Natal.

In Sicilia ci sono i buccellati di Enna; in Valle D'Aosta il Flantze; in Piemonte il Crumbot; in Veneto la Pinza, in Trentino lo Zelten; in Toscana il Panforte; nelle Marche il Frustingo; in Umbria il Pampepato; nel Lazio il Pangiallo; in Abruzzo il Parrozzo; in Molise le Ceppelliate di Trivento e in Sardegna la Pabassina.