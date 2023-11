"Menù tête-à-tête" e "Menù Rock" al via rispettivamente dal 23 e 24 novembre

Al via su Italia, dal 23 novembre, alle 12, "Menù tête-à-tête".

La prima puntata è ambientata a "Volandia", il Museo del Volo situato vicino all'aeroporto di Malpensa. Il set per la ricetta di "Cotto e mangiato" è stato allestito nel più prestigioso degli hangar, quello in cui si possono visitare i primi biplani ad aver preso il volo in Italia. In queste puntate - cinque complessivamente -, Tessa Gelisio e Andrea Mainardi propongono ogni volta un diverso menù da consumare in volo… ma non solo! Invece, venerdì 24 e sabato 25 novembre, sempre su Italia 1, alle 12, andranno in onda le prime due puntate - saranno cinque in totale - di "Menù Rock".