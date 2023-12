07 dicembre 2023 09:32

"Menù al Borgo" al Ricetto di Candelo vi aspetta alle 12 su Italia 1

"Cotto e mangiato" ha deciso di inaugurare le puntate a clima natalizio con il format del "Menù al Borgo" al Ricetto di Candelo, in provincia di Biella, uno dei borghi più belli d'Italia. Qui visiteremo i piccoli negozi degli artigiani, ma anche le bancarelle dei mercatini di Natale, nonché la casa di Babbo, il quale accoglie i bambini e raccoglie le loro letterine. Non mancherà un occhio al territorio: infatti, tramite viagginbici.com, visiteremo il Biellese in bici. Dal punto di vista delle ricette, esploreremo la cucina locale attraverso gli chef del territorio, che proporranno alcuni piatti tipici e Mainardi ne farà una versione tutta sua. Le puntate andranno in onda su Italia 1 alle 12 il 7, l'8, il 9, il 15 e il 16 dicembre.