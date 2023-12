20 dicembre 2023 13:02

"Il Menù" di "Cotto e mangiato" vi aspetta con i nuovi format "Menù da Campione" e "Natale da Campione" | Arrivano poi "Menù degli Auguri", "Menù stellato" e "Tocco dello chef"

Il 21 e il 22 dicembre, alle 12, su Italia 1 "Il Menù" di "Cotto e mangiato" vi aspetta con il nuovo format "Menù da Campione": ospiti delle puntate, come si evince dal titolo, campioni di varie discipline. Stesso discorso per quanto riguarda "Natale da Campione", che andrà in onda il 25 dicembre e che vedrà ai fornelli un grande campione delle due ruote. Il 24, al solito orario e sullo stesso canale, vi terremo compagnia con il "Menù degli Auguri", così come il 26 dicembre, il 31 dicembre e il 1 gennaio. Ma gli appuntamenti non finiscono qui: il 27 e il 28 andranno in onda due puntate di "Menù stellato", mentre il 29 e il 30 altrettante di "Tocco dello chef". Vi aspettiamo! Intanto, ecco alcune foto in anteprima dei format "Menù da Campione", "Natale da Campione" e "Menù degli Auguri".