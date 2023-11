Blind testing di olio di oliva, domenica a Milano l'iniziativa per imparare a gustare e riconoscere il buon olio

Blind testing di olio di oliva: è l'iniziativa organizzata dall'azienda agricola Apparita per imparare a gustare e riconoscere il buon olio.

Domenica 19 novembre, in via dell'Orso 16, a Milano, un agronomo esperto di olivocultura e assaggiatore professionista guiderà i presenti nella degustazione per imparare a riconoscere gli oli di qualità in base all'esperienza sensoriale (esame gustativo e olfattivo) e alle caratteristiche chimico-fisiche (analisi di laboratorio).