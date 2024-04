"Il Menù" di "Cotto e mangiato" vi aspetta dal lunedì al venerdì alle 12 circa

Da lunedì 29 aprile, "Il Menù" di "Cotto e mangiato" cambia programmazione e vi aspetta, su Italia 1, dal lunedì al venerdì alle 12 circa.

Tanti i format che vi attendono, come vi avevamo anticipato: continueranno le puntate di "SfogliaMenù", interamente dedicato alla tradizione della pasta fresca; arriveranno invece quelle di "Menù al museo", girato al Labirinto della Masone, a Fontanellato, in provincia di Parma. E ancora "Menù in bici"; "Menù in terrazza" e "Menù da Campione" con il nuotatore Luca Pizzini (quest'ultima andrà in onda proprio il 29 aprile). Inoltre, anche quest'anno non mancherà "Menù Giovani Chef", la gara per la borsa di studio di "Cotto e mangiato", alla quale parteciperanno 30 allievi di sei scuole italiane. A questa competizione se ne aggiungerà un'altra: "Menù Giovani Chef Pasticceria". Non perdetevi tutti gli appuntamenti tv!