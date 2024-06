"Cotto e Mangiato - Il Menù", l'edizione primaverile termina e registra ascolti in crescita | Vi aspettiamo presto

Si è da poco conclusa l'edizione primaverile 2024 del "Menù" di "Cotto e mangiato". Una stagione ricca di format, ricette e ospiti, che è stata premiata negli ascolti, in crescita rispetto sia all'edizione primaverile del 2023 sia a quella del 2022. In particolare, i dati relativi all'andamento della stagione confermano il posizionamento consolidato sul pubblico giovane. La crescita dello share rispetto alle altre due stagioni si registra soprattutto proprio su quest'ultimo target. Infine, rispetto allo scorso anno, lo share è in aumento su quasi tutti i target.