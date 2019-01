Usa, perde tutto e deve abbandonare il suo cane: "Prendetevi cura di Sky"

"Per favore, prendetevi cura di Sky. Ha sei anni ed è una cagna molto socievole. Non posso più prendermi cura di lei, non ho più una casa e non posso darle da mangiare". Con questo toccante messaggio, un cittadino americano ha lanciato a malincuore un appello per far adottare la sua cagnolina dopo aver perso tutto. Per non essere costretto ad abbandonarla, il proprietario ha lasciato la cagnolina davanti alla sede di un'associazione animalista, la quale ha postato le foto dell'animale visibilmente denutrito: "Non è malata, ha solo tanta fame. Per favore, datele una casa".