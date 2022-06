Un'intelligenza artificiale può capire i versi dei polli e migliorarne il benessere

A riportare la scoperta è il quotidiano inglese The Guardian.

Secondo gli studi fatti sul campo, questa tecnologia è stata in grado di

distinguere

versi di sofferenza

intelligenza artificiale

correttamente idei polli da altri rumori dell’allevamento con una precisione del 97%. La caratteristica particolare dell’quindi non sta tanto nel rilevare i versi dei polli, ma nella sua capacità di distinguerli.

Una simile scoperta potrebbe contribuire ad

aumentare gli standard di benessere

per i polli, ma anche per altri animali da allevamento, che di solito si trovano in enormi capannoni dove per un osservatore umano è difficile individuare eventuali criticità con precisione.

“Il richiamo di soccorso tende a essere più forte degli altri", ha affermato

Alan McElligott

, professore associato di comportamento e benessere degli animali presso la City University di Hong Kong.

Il team di McElligott ha sviluppato uno strumento di

deep learning

chiamate di soccorso

registrazioni

(l’apprendimento automatico dell’intelligenza artificiale, Ndr) capace di identificare autonomamente ledei polli. Per “addestrare” il dispositivo, i ricercatori hanno usato delledi polli già classificate da esperti umani. In questo modo, per la macchina è stato più semplice identificare il tipo di suono emesso dagli animali.

Prima di rendere il dispositivo disponibile per la commercializzazione, i ricercatori dovranno testarlo in altri tipi di stalla e in allevamenti con diversi standard di benessere degli animali. Se messo a punto, lo strumento potrebbe riuscire anche a prevedere scenari più complessi. Ad esempio quanto peso potrebbero mettere su i polli e quanti di loro potrebbero morire.

"Abbiamo già dimostrato che le

richieste di soccorso

processo di allevamento

sono un buon indicatore di mortalità e tassi di crescita, e questo è un modo per rendere ilancora più efficiente", ha affermato McElligott. Che con la sua scoperta spera di convincere gli allevatori ad adottare questo tipo di tecnologia anche per altri animali come maiali o tacchini.