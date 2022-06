Nel Padovano un parco comunale dedicato alle api e agli insetti impollinatori

Sono questi gli elementi di cui necessitano per sopravvivere. "In primavera sono state seminate diverse varietà di fiori per creare un habitat ideale per le api e per gli altri insetti impollinatori", spiega Mara Lazzaro, assessore all’Ambiente

Si tratta dell'ultima iniziativa di una lunga serie di progetti che attraversano la penisola. In Veneto, per esempio, da anni decine di comuni diffondono la facelia (Phacelia tanacetifolia), pianta ad alto potenziale mellifero, produttrice di nettare e polline, che richiama gli insetti impollinatori. Non sono pochi, poi, i cittadini che ospitano le

api nei propri giardini o balconi

. Ci sono oltre 20.000 specie di cosiddetti impollinatori solitari, insetti che non vivono in un alveare e non producono miele, ma che ricoprono anch’essi un ruolo fondamentale per l’intero ecosistema.

Per l’organizzazione non governativa International Union for Conservation of Nature (Iucn),

il 9% delle specie di api e farfalle è a rischio estinzione

e con essi l'economia agricola che si regge sul loro contributo per la produzione.

A minacciare gli insetti impollinatori siamo noi. Secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), oltre il 75% delle principali colture agrarie e circa il 90% delle piante selvatiche da fiore si servono degli animali impollinatori per garantire la riproduzione delle specie. Ci sono, però, alcune

fungicidi ed erbicidi

sostanze usate in agricoltura, come per esempio, che possono dare effetti indiretti ed essere letali per gli animali che impollinano.

Leggi Anche Strage di api in Lombardia: 9 milioni di esemplari uccisi dai pesticidi

Il lavoro svolto dalle api garantisce non solo l'impollinazione dei fiori, ma anche la produzione di miele. Nell’Unione Europea sono presenti più di

600 mila apicoltori

17 milioni di alveari

250 mila tonnellate di miele l’anno

153 miliardi di euro l’anno

, che gestiscono, per una produzione totale annua di circa. Il valore economico complessivo del lavoro degli impollinatori è stato stimato dall'Ispra in circasu scala mondiale.