Troppi elefanti in Thailandia, il governo ricorre alla contraccezione: arriva la "pillola"

I contraccettivi sono già stati utilizzati sugli elefanti africani selvatici in Sudafrica. L'anno scorso è stato sperimentato il vaccino anticoncezionale SpayVac su sette elefanti tailandesi addomesticati e le autorità sostengono che non abbia avuto effetti negativi. Il farmaco sarà somministrato adesso alle elefantesse selvatiche. Supakit Vinitpornsawan, direttore del centro per l'assistenza alle persone colpite dalla fauna selvatica presso il Dipartimento dei parchi nazional, ha spiegato che il farmaco sarà somministrato a circa 20 esemplari che hanno già partorito, e che renderà sterili gli animali per sette anni. L'obiettivo, ha precisato Vinitpornsawan, non è quello di impedire completamente la riproduzione degli elefanti, ma di sospenderla in alcuni animali, aggiungendo che la sterilizzazione verrà avviata insieme ad altre misure per proteggere la popolazione.