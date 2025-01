Thailandia, attaccata da un elefante in un parco: morta turista spagnola

Una turista spagnola ha perso la vita dopo essere stata attaccata da un elefante, mentre lo accompagnava a bagnarsi in un Elephant Park dell'isola di Yao Yai, nel sud-est della Thailandia. La donna partecipava a uno degli spettacoli per turisti, molto popolari nel Paese asiatico, in cui i visitatori possono lavare o fare il bagno con i pachidermi in aree dedicate.