Torino si sveglia 'invasa' dalle libellule

Nei racconti biblici si narra dell ' invasione della cavallette, a Torino , invece, sono arrivate le libellule. Migliaia gli insetti che, approfittando della calda stagione, hanno occupato i balconi stendendosi come panni al sole. In allarme gli abitanti che hanno condiviso la notizia sui gruppi Facebook di quartiere . Numerose chiamate ai Vigili del fuoco, che tranquillizzano non ci sono pericoli perchè le libellule si nutrono di zanzare e moscerini.

Le aree più colpite sono Borgo San Paolo e, in misura minore, quella di piazza Bengasi. Non è chiaro il motivo dell'invasione, ma non è la prima volta che si verifica a Torino.

Sui gruppi Facebook di quartiere si fa ironia su quanto sta succedendo in queste ore. In molti invitano a non uccidere e a rispettare le libellule.