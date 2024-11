Notte di Halloween crudele a Storo (Trento): uccidono un gatto facendo esplodere un petardo in bocca

"Per la mia Micia la notte di Halloween è stata fatale. Non si è trattato di un'incidente bensì di un orrore compiuto da un gruppo di ragazzi che per 'divertirsi' han ben pensato di accenderle un petardo in bocca". Inizia così nel gruppo Facebook di "Sei di Storo se..." la denuncia della proprietaria di un gatto di sei mesi dato prima per scomparso ma poi ritrovato morto la mattina del 1° novembre a Storo, appunto, comune in provincia di Trento. "Come si può arrivare a tanto? - si chiede la donna, raccontando la vicenda. - Micia è stata poi trovata da dei ragazzini, gli stessi che poco prima l'avevano vista e persino coccolata... data la sua infinita dolcezza. Scrivo queste parole per denunciare ciò che è successo e per far sapere a tutti fin dove può spingersi la crudeltà umana". Portata a conoscenza della vicenda, l'onorevole Maria Vittoria Brambilla, presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA), invoca "pene più severe".