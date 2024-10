Gravina, muore gattina torturata e infilzata con degli stecchini: ora è caccia ai colpevoli

Orrore a Gravina, in Puglia. Una gattina incinta è morta dopo essere stata percossa, presa a sassate e infilzata con degli stecchini di legno in più parti del corpo. Una tortura segnalata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane Animal Protection (LNDC), una tra le più grandi associazioni italiane impegnate nella lotta a protezione degli animali, che ora sui social chiede aiuto per individuare i responsabili.