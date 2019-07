Scoperta una nuova specie di squalo: è piccolo, luminoso e può stare in una mano

Luminoso e tanto piccolo da poter essere tenuto in una mano. Verrebbe quasi voglia di accarezzarlo, anche se rimane uno dei più feroci predatori degli oceani. Si tratta dello "squalo tasca" o Mollisquama mississippiensis come è stato chiamato dai ricercatori. Grande non più di 14 centimetri, ha dato filo da torcere agli scienziati che sono sulle sue tracce da più di 10 anni. Solo ora sono riusciti a catturarlo, nel Golfo del Messico. L'esemplare appartiene a una rarissima specie di squalo e di lui si sa poco o niente.