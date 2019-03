Il National Mississippi River Museum & Aquarium, in Iowa, ha dato il benvenuto al suo primo baby squalo. Il video condiviso dall'acquario mostra il momento preciso della nascita. Il pescecane è lungo solo 9,5 cm e fa parte della famiglia dei gattucci. Si tratta di una tipologia di squali di dimensioni ridotte.



Il "piccolo" nuota in una vasca separata dagli altri pesci. Di tanto in tanto viene aiutato da un'assistente. In un momento in cui la popolazione degli squali è minacciata a causa delle attività umane, l'acquario del Mississipi si impegna a salvare questa specie dal pericolo dell'estinzione.