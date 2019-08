Russia, automobilista nutre una volpe affamata con del cioccolato

L'autista Artyom Fadeev ha dato da mangiare del cioccolato a una volpe affamata incontrata, assieme a diverse altre, mentre era in viaggio dalla città di Ust-Kut verso Verhnemarkovo. Consapevole che il cioccolato è dannoso per i canidi, arrivando anche al punto di essere letale poiché non sono in grado di digerirlo, l'uomo si è ripromesso di tornare presto lungo quella strada portando con sé del cibo migliore. "Non ero pronto a incontrare animali selvatici", ha dichiarato. "Avevo con me solo delle barrette al cioccolato ma ho intenzione di tornare presto e di farlo prepararto a dovere: comprerò carne cruda, pesce, mele e acqua".