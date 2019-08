Florida, “Tour de Turtles”: la maratona delle tartarughe per monitorare la loro migrazione

E' iniziato, in Florida, il "Tour Turtles". Si tratta di una maratona annuale dedicata alle tartarughe in via di estinzione. L'iniziativa permette di seguire la migrazione di questa specie per monitorare il loro percorso per nutrirsi e nidificare. Tutto ciò grazie a dei trasmettitori satellitari posizionati sul guscio delle tartarughe.



Il tour durerà tre mesi e tra i 18 animali in gara vincerà chi si spingerà più lontano. Non si tratta di un gioco, ma di un'occasione per gli ambientalisti per determinare il luogo dove concentrare gli sforzi futuri per salvare la specie marina in via di estinzione. Il video mostra il momento in cui le due tartarughe, Lulu e Phyllis, si dirigono verso la riva per iniziare il loro viaggio.