Un nuovo programma televisivo statunitense dedicato agli animali e alla natura mostra l'inedito filmato di due tartarughe che, interrotte durante l'accoppiamento, combattono contro l'intruso per scacciarlo. Un altro esemplare maschio s'intromette all'improvviso, iniziando a mordere quello che stava corteggiando la femmine - un comportamento piuttosto comune durante la stagione riproduttiva, in particolare per i maschi possessivi.



Nel corso della lotta, però, la femmina non riesce a riemergere e rischia di morire annegata. Fortunatamente, l'intruso viene respinto a sufficienza perché la femmina possa tornare in superficie appena in tempo.