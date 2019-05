Usa, cane e padrone sordi comunicano con la lingua dei segni

La lingua dei segni abbatte ogni barriera comunicativa, anche tra padrone e cane, entrambi sordi. La storia arriva dal Maine (Usa) ed ha come protagonisti Emerson, cucciolo abbandonato per la sua disabilità e messo in adozione da una volontaria, e Nick Abbott, 31enne. Per superare il comune deficit, al piccolo labrador è stato insegnato a comprendere gli ordini impartiti con la Lis (nello specifico, negli Usa è American Sign Language o Asl, ndr). Le avventure dei due "amici" vengono raccontate sulla pagina Instagram nickandemerson.

Abbott ed Emerson sono entrambi sordi ed è straordinaria la storia che ha portato i loro destini ad incontrarsi per restare per sempre insieme.



Il piccolo labrador nero è stato abbandonato a 6 settimane di vita e portato in un rifugio in Florida. Da qui ha raggiunto il Maine per trovare una famiglia.



All'annuncio di adozione, postato su Facebook dalla volontaria Lindsay Powers dell'associazione animalista Nfr Maine, ha risposto proprio Nick: "Sono sordo anch'io e sento che avremo un buon feeling".



Così, una volta a casa insieme, il 31enne ha insegnato la lingua dei segni a Emerson. Il cucciolo ha subito imparato gli ordini di sedersi, sdraiarsi e venire.