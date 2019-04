Senza una chela ma comunque in salvo e, finalmente, tra le onde del mare. E' la storia di un granchio che doveva finire in pentola, bollito vivo per il pranzo di una famiglia di Monza, e che, invece, è tornato a casa, nel Mare Adriatico. Una sorta di racconto come quello del film d'animazione "Alla ricerca di Nemo". Il crostaceo, infatti, caduto dalla bancarella del pesce al mercato cittadino di San Fruttuoso, è stato recuperato da un operatore ecologico e consegnato all'Enpa di Monza e Brianza. I volontari dell'associazione hanno poi provveduto a farlo tuffare nelle acque di Cattolica (Rimini).