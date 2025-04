Pescara, il cane Olivia torna "a casa": "Riconsegnata alla sua libertà"

"In questa mattinata di sole, con la cornice di delicati fiori gialli, Olivia è rifiorita- continua il post della Lida Ortona. - La commozione è stata tanta, soprattutto nel momento in cui l'abbiamo vista da lontano, far capolino e poi sedersi, guardandoci in un silenzioso arrivederci. Per noi non è stato un addio, infatti. Dopo aver condiviso con lei tanta strada ed esserci resi conto di quanto siamo 'umani', con i nostri limiti e le nostre imperfezioni, in confronto a una creatura così fiera, bella e intelligente, non possiamo che uscirne con la consapevolezza che Olivia resterà per sempre una parte di noi. Ciao Olivia Nata Libera".