Orsetto smarrito ritrova la madre nel Parco d'Abruzzo, gli esperti: "Caso mai documentato in Italia"

Storia a lieto fine 23 settembre 2019 15:12 Orsetto smarrito ritrova la madre nel Parco dʼAbruzzo, gli esperti: "Caso mai documentato in Italia" Eʼ una storia a lieto fine quella che arriva dagli Appennini: un cucciolo, rimasto solo lungo una strada, si è ricongiunto alla sua famiglia grazie a unʼoperazione del Servizio Scientifico e di Sorveglianza

E' una storia a lieto fine quella che arriva dall'Appennino aquilano: un cucciolo d'orso bruno marsicano, che era stato trovato da solo lungo una strada, ha ritrovato la sua mamma grazie all'intervento dei tecnici del Servizio Scientifico e di Sorveglianza del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La notizia è stata diffusa dall'ente a diverse settimane dall'operazione di ricongiungimento. "E' un caso mai documentato in Italia fino ad ora", confermano gli esperti, che sottolineano: "Non si tratta dell'orsetto smarrito a fine agosto a Pescasseroli dopo l'inseguimento dei turisti. Questa vicenda è precedente; per l'altro non nutriamo più speranze, anche se le ricerche continuano".

La vicenda risale a Ferragosto. Il cucciolo, un maschio in buone condizioni di salute, era stato catturato senza anestesia, per ridurre al minimo le manipolazioni, dopo che era stato segnalato da solo lungo una strada nel Parco.



L'orsetto, nell'immediato, è stato rilasciato in quota, nell'area di presenza delle femmine con altri piccoli perché lì crescono numerosi cespugli di ramno, le cui bacche sono un potente attrattivo per questi mammiferi che ne vanno ghiotti.

L'orsetto ritrova la madre: "Un caso unico in Italia". Nel parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise



