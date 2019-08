Turisti inseguono mamma orsa e i cuccioli per una foto: due si perdono | Il Parco d'Abruzzo: "Basta con questi comportamenti"

DRAMMA SUGLI APPENNINI 30 agosto 2019 10:55 Turisti inseguono mamma orsa e i cuccioli per una foto: due si perdono | Il Parco dʼAbruzzo: "Basta con questi comportamenti" Sugli Appennini un orsetto risulta disperso. "Si sta lavorando per il ricongiungimento", assicurano dallʼente che condanna chi non rispetta gli animali e il loro habitat

Li hanno inseguiti prima in auto e poi a piedi, facendoli fuggire dalla paura e separando i cuccioli dalla mamma. Sugli Appennini, a Pescasseroli (L'Aquila), un'orsa ha perso due dei suoi tre figli a causa di foto e video da parte di turisti che li avevano avvistati nel centro abitato. A darne notizia è il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise che condanna il comportamento: "L'orso non deve diventare un oggetto del nostro irrefrenabile desiderio di possedere". "Si sta lavorando per il ricongiungimento", assicura l'ente e fortunatamente uno dei due orsetti dispersi è stato ritrovato. Resta l'appello: "Cambiamo approccio".

I fattiNella notte del 24 agosto mamma orsa e i suoi tre cuccioli sono stati intercettati per le vie di Pescasseroli, nella loro passeggiata notturna, tra turisti e residenti. Subito è scattata la caccia agli animali per una foto e un video, a tal punto che l'inseguimento è stato effettuato in auto e a piedi dai presenti. Spaventata e disorientata mamma orsa ha iniziato a correre e durante la fuga ha smarrito due dei suoi tre piccoli. Lanciato l'allarme, gli operatori del Parco li si sono messi subito sulle loro tracce, recuperandone uno.