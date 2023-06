New York, famiglia ritrova il suo cane smarrito a un evento di adozioni del canile

Fino al colpo di scena che ha portato al lieto fine. Mocha, infatti, questo il nome dell'animale, ha ritrovato i suoi padroni, una coppia newyorkese con tre figli, durante un evento dell'Animal Care Center di New York chiamato Paws in the Park, giornata dedicata proprio all'adozione dei trovatelli. E grande è stata la festa tra Mocha (che era stata ribattezzata Sandy quando era entrata nel canile sei mesi fa). Altrettanto grande la sorpresa di organizzatori e volontari che attraverso foto e video nei cellulari della famiglia hanno potuto confermare l'avvenuto ricongiungimento.

Alla giornata di adozioni di animali organizzata a New York dall'Animal Care Center, la famiglia si era presentata per prendere un nuovo cane, dal momento che del loro Mocha non si conosceva più la sorte da mesi.

Nessuno poteva sapere che Mocha, diventata Sandy, era lì ad aspettare i suoi vecchi padroni. "Mi sono girata e ho detto: Oh, sembra Mocha", ha raccontato Jenny, la sua padrona. Anche gli altri membri della famiglia si sono voltati esclamando: "E' Mocha!". Così le immagini del vicendevole riconoscimento e del festoso abbraccio hanno commosso i presenti e coloro che a migliaia hanno successivamente visualizzato il video diffuso dall'ente degli animali.

Mocha, scappata dalla casa di un amico di famiglia che la teneva mentre i suoi proprietari erano in vacanza, era stata trovata legata a un palo in New Lots Avenue a maggio ed era stata portata all'Animal Care Centers dagli agenti di polizia di New York. Per il cane si erano spalancate le porte del rifugio che si era impegnato a trovare una nuova casa. Il suo nome era diventato Sandy. Un mese dopo è tornata finalmente nella sua famiglia.