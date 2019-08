Latina, ritrova il cane sparito otto anni fa: lacrime di gioia nel momento del ricongiungimento

Le lacrime di gioia della padrona che riabbraccia il suo cane sparito otto anni fa Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Latina 1 di 8 Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Latina 2 di 8 Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Latina 3 di 8 Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Latina 4 di 8 Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Latina 5 di 8 Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Latina 6 di 8 Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Latina 7 di 8 Guardie Zoofile Ambientali Norsaa Latina 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo la sparizione di Maya, la sua padrona ha provato a cercarla ovunque. Ma non le restava che fare denuncia di smarrimento e sperare. Per otto lunghi anni di Maya nessuna traccia, finché ai primi di agosto Silvia riceve una telefonata dalle guardie zoofile ambientali. Un cane rinvenuto vagante è di sua proprietà.



"Silvia è incredula, la sua Maya è ancora viva e sta per tornare da lei", si legge nel post su Facebook del Norsaa di Latina che, con foto, testimonia il momento di ricongiungimento tra le due.



Grazie al microchip si è arrivati a Silvia, il legittimo proprietario, "anche se - raccontano gli operatori - non è stato facile contattarla, perché il numero fornito anni fa al momento dell'iscrizione in anagrafe canina non era più attivo".



Un lieto fine che non spazza via il mistero intorno a ciò che è stato di Maya per otto anni. Indagini sono in corso per ricostruire tutta la storia. "Di certo, c'è stata un'appropriazione indebita - spiegano le guardie zoofile, - dal momento che il cane era regolarmente censito con microchip all'Anagrafe Canina della Regione Lazio".