Messico, va in pensione il cane Frida specializzato nel salvare vite umane

È andata in pensione Frida, il cane eroe messicano che in 53 operazioni di soccorso è riuscita a salvare 12 vite e a localizzare oltre 40 corpi nel Sud America. La Golden Labrador all'età di 10 anni si è ritirata dalla sua carriera dopo i 9 trascorsi al servizio della Marina militare del Messico che, in suo onore, ha organizzato una cerimonia di commemorazione durante l'International Rescue Day del 24 giugno.