Si è calato con una corda, ha richiamato a sé il cane, terrorizzato per ciò che stava accadendo, e lo ha portato in salvo prima che fosse trascinato via dalla corrente. È l'emozionante lieto fine della vicenda ripresa nella città messicana di Apodaca, che ha visto come protagonisti un piccolo animale a quattro zampe e alcuni dipendenti comunali che di fronte alla situazione di pericolo non si sono tirati indietro. Il tempestivo intervento è stato ripreso da alcuni cittadini locali ed è immediatamente diventato virale in rete, facendo emozionare tutti gli animalisti e non solo.