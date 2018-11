Cane-eroe salva tre bambini da un serpente velenoso

Ha visto un serpente velenoso avvicinarsi ai tre bambini della sua famiglia ed è intervenuto in loro difesa salvando i piccoli di uno, cinque e otto anni, dal morso del rettile. Simon, il cane-eroe , ha rischiato la vita: il veleno del serpente stava per ucciderlo. E' successo a Las Heras, in Argentina, dove Valeria Centeno, la padrona di Simon, ha dovuto affrontare un'odissea per reperire l'antidoto e salvare il suo amico a quattro zampe. Per aiutarla è partito un tam tam social che ha permesso a Valeria di trovare il farmaco in tempo e neutralizzare il veleno.

Nella provincia di Mendoza, dove si trova la città di Las Heras, non ci sono abbastanza scorte di antidoti nemmeno per gli umani. Valeria ha dovuto lottare contro il tempo, aiutata dai social, per trovare il farmaco per Simon. Per salvare il cane eroe è intervenuto anche un funzionario del dipartimento dell'Ambiente.



In ospedale hanno detto alla donna: "E' consapevole di aver privato una persona dell'antidoto contro il veleno per darlo al suo cane?". E Valeria ha risposto: "'Rispetto la vita delle persone ma anche quella del mio cane. Se non fosse stato per lui, quel serpente avrebbe morso i miei figli". Lo riportano i quotidiani locali. Ora le condizioni di salute di Simon sono in netto miglioramento. Dopo questa esperienza, la padrona ha chiesto alle autorità locali di rendere disponibili antidoti anche per gli animali domestici.



Valeria ha pubblicato un post su Facebook per ringraziare tutti coloro che l'hanno aiutata a trovare il medicinale per il suo amico a quattro zampe.