Malesia, pompiere salva un gattino con la rianimazione cardiopolmonare

A Sungai Petani, nello Stato di Kedah, un pompiere ha soccorso un gattino intrappolato all'interno del tetto di un'abitazione ma, vedendo che non respirava più, gli ha praticato la rianimazione cardiopolmonare: in questo modo il micetto si è fortunatamente ripreso e dopo un breve tempo è stato anche in grado di tornare a camminare sulle proprie zampe. I vigili del fuoco se ne sono poi presi cura, portandolo via per dargli da mangiare e rimetterlo in forze.